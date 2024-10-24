С начала суток на фронте произошло 157 боевых столкновений. 43 атаки россиян пришлись на Покровское направление, сообщает Генштаб.

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Известно, что противник осуществлял штурмы в районах Воздвиженки, Новоторецка, Новогродовки, Красного Яра, Мариновки и Николаевки.

Предварительно, нашими защитниками было обезврежено 289 оккупантов, из них 126 – безвозвратно. Также уничтожен один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и две артиллерийские системы. Еще один танк, три боевые бронированные машины, две артиллерийские системы, один зенитный ракетный комплекс и четыре автомобиля были повреждены.

К слову, в Институте изучения войны саявили об уменьшении вероятности оккупации Покровска. Россияне достигли тактических успехов в районе Селидово, однако их концентрация там замедляет захват Покровска. Украинские войска надежно обороняют город, существенно задерживая продвижение оккупантов, в частности на южном фланге Покровска.