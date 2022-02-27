В Генштабе предупредили, что потеря 4500 человек – это только предварительные данные. Ведь точное количество пока неизвестно – подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Кроме личного состава украинская армия уничтожает и вражескую технику. Уничтожено и повреждено:

самолетов – 27 единиц (уточняется),

вертолетов – 26,

танков – около 150,

ББМ – более 700,

орудий – около 50,

ЗРК БУК – 1,

РСЗО БМ-21 Град – 4

цистерн – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2,

корабли, катера – 2

"Будет еще", – пообещали в Генштабе ВСУ.