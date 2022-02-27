У Генштабі попередили, що втрата 4500 осіб – це лише попередні дані. Адже точна кількість поки невідома – підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Окрім особового складу, українська армія знищує і ворожу техніку. Знищено та пошкоджено:

  • літаків – 27 одиниць (уточнюється),
  • гелікоптерів – 26,
  • танків ‒ близько 150,
  • ББМ ‒ понад 700,
  • гармат – близько 50,
  • ЗРК БУК – 1,
  • РСЗВ БМ-21 Град – 4
  • цистерн – 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2,
  • кораблі, катери – 2

"Буде ще", – пообіцяли в Генштабі ЗСУ.