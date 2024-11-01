Сообщает 24 Канал со ссылкой на The National Interest. Одной из причин сокрушительных потерь среди элитных подразделений спецназа журналисты называют желание России "легкой победы".

Смотрите также Мощный удар: ВСУ ликвидировали российское командование в Донецкой области

Какой была роль российского спецназа в Украине

Российские элитные военные подразделения понесли колоссальные потери во время полномасштабного вторжения в Украину. Их основной задачей была "ликвидация украинского руководства".

В издании заявили, что российское военное командование стремилось к "легкой победе" в Украине, поэтому привлекло подразделения спецназа. Например, в начале вторжения, когда российские десантники атаковали аэропорт Гостомель под Киевом, спецназовцы намеревались совершить покушение на президента Владимира Зеленского и других высокопоставленных чиновников.

Сколько элитных бойцов могла потерять Россия

Поскольку элитные силы трудно заменить в короткие сроки, Москве может потребоваться до десятилетия, чтобы восстановить спецподразделения до довоенного потенциала, что является критическим поражением для возможностей стратегических специальных операций России против противников,

– отмечают в издании.

Журналисты отметили, что Кремль привлекал бойцов спецназа каждый раз, когда российские оккупанты сталкивались со значительным сопротивлением. В частности, они участвовали в боях в Мариуполе, Херсоне, Лимане, Харькове, Киеве и на Донбассе.

Согласно данным Пентагона, четыре из пяти бригад российского спецназа понесли существенные потери к лету 2022 года. В составе одной из бригад спецназовцев оставалось лишь "125 активных военнослужащих из 900 развернутых". Аналитики предполагают, что "подразделение, потерявшее почти 90% своей боеспособности, считается неэффективным и выводится за линию фронта".