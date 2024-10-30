Об этом сообщает "Суспільне Донбас" со ссылкой на комбата 1 батальона 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины на позывной "Каспер". По его словам, видео успешной ликвидации будет позже.

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Ликвидация российского командования

Отмечается, что в Донецкой области вражеское командование приехало на позиции дать указания своим танкистам. Но уехать оттуда – не успели.

Там было четко видно, что командование приехало давать указания своим танкистам. Как раз мои ребята дождались, довели этот автомобиль до определенного места дислокации этих танкистов, когда вышло командование, к ним подошли танкисты, мы нанесли поражение,

– рассказал комбат.

К слову, по данным Генштаба 30 октября 2024 года, на Покровском направлении Силы обороны остановили 43 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Новогродовка, Крутой Яр, Красный Яр, Селидово и Вишневое. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенного пункта Проминь.

К тому же на Покровском направлении гвардейцы бригады "Червона калина" остановили атаку россиян. Штурмовая группа врага была уничтожена.