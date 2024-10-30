Десантники 95 бригады показали видео, на котором десятки тел российских захватчиков, которые пытались наступать.

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Что известно о ситуации на Курщине

Украинские десантники продолжают показывать мастер-класс по уничтожению на Курщине оккупантов из 155 бригады морской пехоты тихоокеанского флота России,

– заявили военные.

Они объяснили, что на этот раз 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ отбила штурм морпехов, которые попытались атаковать украинские позиции.

В результате боя, вся штурмовая группа российских оккупантов была полностью уничтожена,

– рассказала бригада.

Украинские военные также рассказали, что из радиоперехватов известно, что среди личного состава подразделений 155 отдельной бригады морской пехоты России продолжают учащаться случаи самовольного оставления районов выполнения боевых задач. Поэтому личному составу угрожают расстрелом в случае самовольного оставления позиций.