Десантники 95 бригади показали відео, на якому десятки тіл російських загарбників, які намагались наступати.

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Що відомо про ситуацію на Курщині

Українські десантники продовжують показувати майстер-клас зі знищення на Курщині окупантів зі 155 бригади морської піхоти тихоокеанського флоту Росії,

– заявили військові.

Вони пояснили, що цього разу 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ відбила штурм морпіхів, які спробували атакувати українські позиції.

Внаслідок бою, уся штурмова група російських окупантів була повністю знищена,

– розповіла бригада.

Українські військові також розповіли, що з радіоперехоплень відомо, що серед особового складу підрозділів 155 окремої бригади морської піхоти Росії продовжують частішати випадки самовільного залишення районів виконання бойових завдань. Через це особовому складу погрожують розстрілом у разі самовільного залишення позицій.