Офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко розповів 24 Каналу, що ситуація по всім позиціям, по всім ділянкам схожа. Ворог максимально використовує озброєння, людські ресурси і тисне.

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Використовують знайомі ЗСУ методи

Ворог, як зазначив офіцер, вдається до певної тактики просування. Він використовує легку та важку бронетехніку, які вишукує "паровозиком".

Першою в ньому йде укріплена броньована машина, танк, з катками, з тралами. Він навіть стріляти не може. Але у нього інше завдання – прорубати стежку через мінні поля,

– пояснив він.

Росіяни також намагаються штурмувати дрібними малими групами, їх супроводжують БпЛА.

Противник використовує методи, які йому доступні і які відомі ЗСУ з 2022 року – це тактика тотального вогняного валу, тотальної руйнації. До неї росіяни додають використання керованих авіабомб та безпілотних систем різного виду – коптери, "Орлани", "Ланцети", FPV-дрони, скиди.

Для росіян немає дефіциту людських ресурсів і вони готові йти на ті втрати, які вони зазнають. Для того, щоб ЗСУ переламати ситуацію на фронті, на його думку, необхідно досягти того, щоб втрати ворога стали ще більшими і відчутнішими.

Тому в цих умовах надважлива координація і героїзм тисяч бійців Сил оборони і зокрема нашої бригади. Це напрямки Сіверський та північніший Лиману. Наці бійці також роблять все можливе, щоб дати відсіч ворогу,

– зазначив Назаренко.

Українським захисникам доводиться брати участь у стрілецьких сутичках з ворогом, які теж відбуваються попри застосування проти росіян артилерії та БпЛА.

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Зі зведень Генштабу або мапи Deep State ми дізнаємось, що противнику деінде, на жаль, вдається просуватися. Однак важливо говорити про те, що в більшості випадках йому не вдалося просунутись. І це заслуга конкретного бійця, конкретного героя Сил оборони, якому, як і моїм побратимам, честь і шана,

– розповів офіцер НГУ.

Водночас для того, щоб зупинити просування ворога і зламати його наступальний потенціал, українським силам потрібно ще більше боєприпасів, озброєння, засобів, зокрема, коптерів.

Зрозуміло, що краще воювати артилерією, коптерами на дистанції для того, щоб максимально берегти життя кожного українського героя. Також виявляти чим далі противника і відпрацьовувати по ньому на дальній відстані, щоб нашим побратимам – піхотинцям не доводилося вступати в стрілецький контакт,

– наголосив Володимир Назаренко.

Для цього ЗСУ потрібно, зокрема, ще більше вогневих засобів, адже "артилерія береже кров піхоти".

Зазначимо, що західне видання Welt пише про те, що для росіян найпріоритетнішим залишається Покровський напрямок. Загалом, яки пишуть журналісти, окупанти за жовтень 2024 року захопили понад 470 квадратних кілометрів території на сході України.