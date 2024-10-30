Украинские защитники удержали позицию, которую атаковали россияне. Вражеские штурмовики уничтожены, сообщает МВД Украины.

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Как украинские защитники отражали атаку российских штурмовиков

Украинские военные удержали одну из позиций на Покровском направлении, на которую враг пытался наступать. Оккупанты рассчитывали на внезапную атаку, но их план не удался.

Благодаря слаженным действиям, гвардейцы подпустили противника достаточно близко и координированно применили все средства поражения.

Результат: позиция удержана, враг уничтожен, задача выполнена,

– отметили в ведомстве.

Гвардейцы "Красной калины" отражают атаку российских штурмовиков: смотрите видео

Напомним, именно на Покровском направлении сейчас самая сложная ситуация. Там сейчас наблюдается наибольшее продвижение россиян. По информации AFP, с начала октября оккупанты расширили свои завоевания на 478 квадратных километров, большая часть из которых расположена в районе Донецка.