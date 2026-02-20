Циничный удар по "Белым Ангелам": погибли полицейские с Харьковщины, которые ехали спасать людей
- На Купянском направлении российский дрон атаковал эвакуационную машину "Белых Ангелов", погибли полицейские Юлия Келеберда и Евгений Калган.
- Третий правоохранитель, находившийся с ними, получил ранения; погибшие активно участвовали в эвакуациях из опасных зон.
На Купянском направлении россияне убили двух полицейских. Вражеский беспилотник типа "Ланцет" попал в эвакуационную машину "Белых Ангелов", в которой ехали погибшие и еще один их коллега.
Произошло это вблизи села Средний Бурлук. Об этом сообщили в МВД и полиции Харьковской области.
Что известно о смертельной атаке на Купянщине?
Погибших полицейских звали Юлия Келеберда и Евгений Калган. Вместе с ними был еще один правоохранитель, он получил ранения.
Юлия Келеберда и Евгений Калган служили в составе "Белых Ангелов" с самого начала создания этого подразделения.
Рискуя собственной жизнью, они снова и снова возвращались туда, где была наибольшая потребность в помощи,
– рассказали в МВД.
На этот раз они тоже отправились для проведения эвакуации мирного населения.
Всего за плечами полицейских были многочисленные выезды в опасных населенных пунктов, десятки спасенных семей, эвакуированных детей, пожилых людей и лиц с инвалидностью.
Юлии навсегда 23. Без дочери остались родители.
А Евгению было 39. У него осталась жена, 16-летний сын, 7-летняя дочь и мама.
Последние преступления россиян
В Киеве 20 февраля приговорили к пожизненному заключению оккупанта. Он в Курской области в январе 2025 года расстрелял украинских военнопленных, которые сдались в плен.
Недавно в Сумской области россияне убили Анастасию Пашкевич, направив "Ланцет" на ее машину. В тот день она подвозила отца, который приехал из-под Покровска на несколько дней.
Несколько ранее на Сумщине оккупанты убили 52-летнюю женщину и 54-летнего мужчину во время эвакуации из Грабовского. Сначала они направили дрон на женщину, а потом мужчину, который оплакивал ее.