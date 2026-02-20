Циничный удар по "Белым Ангелам": погибли полицейские с Харьковщины, которые ехали спасать людей

На Купянском направлении россияне убили двух полицейских. Вражеский беспилотник типа "Ланцет" попал в эвакуационную машину "Белых Ангелов", в которой ехали погибшие и еще один их коллега.

Произошло это вблизи села Средний Бурлук. Об этом сообщили в МВД и полиции Харьковской области.

Что известно о смертельной атаке на Купянщине?

Погибших полицейских звали Юлия Келеберда и Евгений Калган. Вместе с ними был еще один правоохранитель, он получил ранения.

Юлия Келеберда и Евгений Калган служили в составе "Белых Ангелов" с самого начала создания этого подразделения.

Рискуя собственной жизнью, они снова и снова возвращались туда, где была наибольшая потребность в помощи,

– рассказали в МВД.

На этот раз они тоже отправились для проведения эвакуации мирного населения.

Всего за плечами полицейских были многочисленные выезды в опасных населенных пунктов, десятки спасенных семей, эвакуированных детей, пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Юлии навсегда 23. Без дочери остались родители.

А Евгению было 39. У него осталась жена, 16-летний сын, 7-летняя дочь и мама.

