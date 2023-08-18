22 апреля 2022 года семья бойца получила страшное известие – Владимир пропал без вести. Около полутора лет родные ждали, что его найдут.

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Бойца полтора года считали пропавшим без вести

В Черкасской области 17 августа простились с погибшим воином Владимиром Шаповалом.

Снова печальная весть черным крылом накрыла нашу Тальновщину. Сегодня в глубоком трауре наша община провела в последний путь нашего земляка, мужественного воина, защитника Украины Шаповала Владимира Сергеевича – Героя, отдавшего жизнь за каждого из нас, за наше будущее, за Украину,

– рассказали в Тальновской городской территориальной общине.

Там добавили, что таким его и запомнят – отважным и смелым патриотом, вставшим в защиту своего государства.

"Украина стала для него Родиной, которую он любил всем сердцем. Хоть Владимир Сергеевич родился в России, но никогда не считал ее своей страной. Родился Владимир Шаповал 18 апреля 1994 года", – говорится в сообщении.

Когда ему было девять лет, умерла мама. Поэтому отец вместе с двумя маленькими детьми вернулся в родные края. Семья поселилась в Тальном.

Владимира вспоминают как чуткого и доброго парня, не боявшегося брать на себя ответственность. С детства он помогал отцу и заботился о младшей сестренке Тане – во всем ее поддерживал и защищал.

Юноша учился в Тальновской школе №3. Окончив ее в 2010 году, он поступил в Тальянковский агротехнический профессиональный колледж. Спустя 4 года Владимир получил образование по специальности "Монтаж, обслуживание оборудования и систем газоснабжения".

23 ноября 2016 года молодого человека призвали на срочную военную службу, которую он проходил в Национальной гвардии Украины. Затем вместе с отцом Владимир работал на строительстве в Киеве.

"Трудолюбивый, упорный – Владимир уверенно становился на ноги. Он еще только начинал жить. Строил планы на будущее. Владимир вместе с любимой девушкой мечтал о счастливой жизни, о собственной семье. Молодые люди обручились, планировали жениться", – рассказали в общине.

Однако все планы и надежды перечеркнуло полномасштабное российское вторжение. С первых дней, 25 февраля 2022 года, Владимир Шаповал встал на защиту Родины в рядах Вооруженных Сил Украины. Отец Сергей Владимирович 8 марта 2022 года также стал на защиту государства.

Надеялся быть всегда рядом, защитить… Но не суждено… 22 апреля 2022 года семья получила страшное известие, что Владимир пропал без вести. Около полутора лет родные жили в беспокойстве и ожидании. Несмотря на все, надеялись на чудо. К сожалению, реальность войны слишком жестока,

– говорится в сообщении.

У Владимира остались отец Сергей Владимирович и сестра Татьяна.

"Пусть светлая память о мужественном воине, отдавшем свою жизнь за Украину, навсегда останется в наших сердцах! Пока живут в нашей памяти и сердцах имена Героев, до тех пор живет Украина!" – отметил в прощальной речи городской голова Василий Сидько.

24 Канал выражает самые искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.



Владимир Шаповал погиб на фронте / Фото Тальновской городской территориальной общины