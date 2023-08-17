О потере сообщили в отдельном отряде спецназначения "Любарт" Сил специальных операций, где он служил. Прощание с Героем состоится 17 августа в его родном городе, сообщили в Ровенском городском совете. Там рассказали о герое: каким он был, чем жил и как попал на фронт.

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Что известно о погибшем воине

Роман Кужель родом из Ровно. После окончания 25 школы учился на повара и одновременно работал на строительстве и станции техобслуживания авто. Знакомые говорят, что у него были золотые руки, в которых работа "просто горела". Очень любил автомобили, рыбалку и общаться с друзьями.

Он был особенным ребенком. Чрезвычайно нежный, любящий, участливый. У него было много друзей, которых всегда поддерживал. Умел выслушать, успокоить, разрадовать. Рома помогал мне, часто делал сюрпризы – любил удивлять, дарить подарки. Он был просто потрясающий,

– рассказала мама Героя Оксана.

Когда Россия начала полномасштабную войну, Роман помогал в укрытии родной школы, затем стал членом ДФТГ, а затем подписал контракт с ВСУ.

"А кто, как не я? Если я не пойду воевать сегодня, завтра вы все будете менять паспорта на русские", – говорил молодой защитник.

Воин сделал предложение любимой

Роман "Ворон" знал за что именно воюет, сознавал всю ответственность, но в то же время имел собственные планы, мечтал и ждал возвращения домой. Мать воина рассказала, что он сильно любил своего младшего брата, всегда с уважением относился к отчиму. А еще – признался любимый – планировал жениться после окончания войны.

Погиб во время освобождения Херсона

К сожалению, 7 августа 2023 года в районе села Казачьи Лагеря Херсонской области 21-летний солдат "Любарта" Роман Кужель погиб.

Командир звонил мне, сказал, что мой сын спас жизнь многим ребятам, а сам положил свою... Он – Герой,

– отметила мама защитника.

Вместе с Романом погибли и его собратья: Вадим "Аркан" Бельский, Игорь "Джокер" Стасюк, Руслан "Белый" Карпюк.

"Ребята погибли воинами, продолжая вести бой даже будучи тяжелоранеными. Ворон, Аркан, Джокер, Белый - Invictus in morte! А наша борьба продолжается!", - отметили в отряде ССО "Любарт".

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Прощаться с воином сегодня

Прощание с "Вороном" состоится 17 августа в 10:00 на площади Независимости в Ровно. Похоронят Героя на кладбище Новое.