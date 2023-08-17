Про втрату повідомили в окремому загоні спецпризначення "Любарт" Сил спеціальних операцій, де він служив. Прощання з Героєм відбудеться 17 серпня у його рідному місті, повідомили у Рівненській міській раді. Там розповіли про героя: яким він був, чим жив і як потрапив на фронт.

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Що відомо про загиблого воїна

Роман Кужель родом із Рівного. Після закінчення 25-ї школи навчався на кухаря та одночасно працював на будівництві й станції техобслуговування авто. Знайомі кажуть, що він мав золоті руки, в яких робота "просто горіла". Дуже любив автомобілі, рибалку і спілкуватися з друзями.

Він був особливою дитиною. Надзвичайно ніжний, люблячий, співчутливий. Мав багато друзів, яких завжди підтримував. Умів вислухати, заспокоїти, розрадити. Рома допомагав мені, часто робив сюрпризи – любив дивувати, дарувати подарунки. Він був просто надзвичайний,

– розповіла мама Героя Оксана.

Коли Росія розпочала повномасштабну війну, Роман допомагав в укритті рідної школи, потім став членом ДФТГ, а згодом підписав контракт із ЗСУ.

"А хто, як не я? Якщо я не піду воювати сьогодні, завтра ви всі мінятимете паспорти на російські", – говорив молодий захисник.

Воїн освідчився коханій

Роман "Ворон" знав за що саме воює, усвідомлював усю відповідальність, але водночас мав власні плани, мріяв і чекав повернення додому. Матір воїна розповіла, що він сильно любив свого молодшого брата, завжди з повагою ставився до вітчима. А ще – освідчився коханій – планував одружитися після закінчення війни.

Загинув під час звільнення Херсонщини

На жаль, 7 серпня 2023 року в районі села Козачі Лагері Херсонської області 21-річний солдат "Любарта" Роман Кужель загинув.

Командир телефонував мені, сказав, що мій син врятував життя багатьом хлопцям, а сам поклав своє... Він – Герой,

– зазначила мама захисника.

Разом з Романом загинули і його побратими: Вадим "Аркан" Бєльський, Ігор "Джокер" Стасюк, Руслан "Білий" Карпюк.

"Хлопці загинули воїнами, продовжуючи вести бій навіть будучи тяжкопораненими. Ворон, Аркан, Джокер, Білий - Invictus in morte! А наша боротьба триває!", – зазначили в загоні ССО "Любарт".

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Прощатимуться із воїном сьогодні

Прощання з "Вороном" відбудеться 17 серпня о 10.00 на майдані Незалежності в Рівному. Поховають Героя на кладовищі "Нове".