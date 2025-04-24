По его словам, в бою погибает меньше украинских военнослужащих, чем российских. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского американскому журналисту Бену Шапиро.

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Что сказал Зеленский о потерях Украины в войне

По словам главы государства, в украинской армии на десять раненых один убитый, тогда как в российской – на десять убитых пять раненых. Он отметил, что не сравнивает их, но подчеркнул, что в украинских войск лучший уровень медицинской поддержки.

Я не сравниваю российскую армию с украинской, но посмотрите на долю раненых в бою и убитых в бою. Если у нас один к десяти, то есть один убитый, то у нас десять раненых в бою. Теперь, в случае россиян, на десять потерь будет пять раненых,

– объясняет Зеленский.

Напомним, что в феврале президент заявил о 46 тысячах украинских солдат, которые погибли в войне с Россией. Кроме этого, десятки тысяч военных пропали без вести или попали в плен, еще около 380 тысяч воинов получили ранения.

Впрочем, Зеленский отметил, что точное количество потерь пока назвать нельзя, поскольку те, кто пропал без вести, на самом деле могли погибнуть.