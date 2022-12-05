На фронте от рук русских захватчиков погибли Януш Шеремета с позывным "Казаком" и его товарищем Кшиштофом.

На тему Урсула фон дер Ляен ошиблась: в ОПУ назвали настоящие потери Украины

Украинцы и поляки чествуют героя

Гибель Шеремета и его соратника подтверждена на официальном профиле "Казака" в Facebook. В комментариях под корреспонденцией собрались поляки и украинцы. Они скорбят и сочувствуют семье погибших.

Польша чествует погибших в войне земляков