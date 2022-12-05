На фронті від рук російських загарбників загинули Януш Шеремета з позивним "Козак" та його товариш Кшиштоф.

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Українці та поляки вшановують героя

Загибель Шеремета та його соратника підтверджена на офіційному профілі "Козака" у Facebook. У коментарях під дописом зібрались поляки та українці. Вони скорбують та співчувають родині загиблих.

Польща вшановує загиблих у війні земляків