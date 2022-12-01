Насправді втрати України у війні серед військових значно нижчі, а серед цивільних – навпаки більші. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Справжні втрати України

Співрозмовник наголосив, що Урсула фон дер Ляєн помилилася. Саме тому Єврокомісія потім прибрала з відео її виступу цей фрагмент і почала пояснювали помилку.

У нас є офіційні оцінки Генерального штабу, є офіційні оцінки, які говорить Верховний головнокомандувач. І вони в нас становлять від 10 до 12,5 – 15 тисяч загиблих. Тобто, ми відкрито говоримо про кількість загиблих,

– заявив Михайло Подоляк.

Він також зауважив, що в Україні немає хаотичної мобілізації, як про це говорить Росія. Водночас радник голови ОПУ підкреслив, що більше втрат в українському війську є через поранення.

"Ми свої цифри завжди озвучуємо. Пан Нікіфоров про це сказав, що це дуже чутлива тема, треба обоережно ставитися. Та ми чітко розуміємо, скільки в нас є загиблих, скільки поранених. І ми над цим працюємо з точки зору соціальної реабілітації сімей тощо", – запевнив радник Єрмака.

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Втрати серед цивільних значно більші

Крім того, Михайло Подоляк зазначив, що втрати серед цивільного населення є значно більшими, ніж 20 тисяч, як про це сказала Урсула фон дер Ляєн.

Ми про це завжди говоримо, що Росія воює не з військовими. Там вона програє війну очевидно. Росія воює з цивільним населенням, особливо на окупованих територіях,

– акцентує радник голови ОПУ.

Він пригадав, що після звільнення територій на них знаходять багато катівень, масових поховань. Ба більше, Подоляк переконаний, що Росія змогла мобілізувати так багато людей, оскільки дозволила їм убивати й ґвалтувати – це їхній бонус за участь у війні.

Зверніть увагу! Прем'єру інтерв'ю з Михайлом Подоляком дивіться о 18 годині на ютуб-каналі 24 каналу.

Єврокомісія про втрати України