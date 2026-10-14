Об этом глава государства рассказал в интервью Пирсу Моргану.

Что сказал Зеленский о потерях?

Президент Украины раскрыл актуальную статистику потерь украинской и российской армий на фронте. На одного погибшего украинского военного приходится пять-шесть раненых, тогда как у россиян этот показатель составляет 50 к 50.

Зеленский отметил, что соотношение между количеством убитых и раненых очень показательно. Он подчеркнул разное отношение к человеческой жизни в обеих армиях.

И разница между убитыми и ранеными также интересна. Для них это ничто. Для нас это важно,

– отметил Зеленский.

По его словам, украинские показатели существенно отличаются от показателей противника. Если в украинских силах преобладают раненые, то у противника совсем другая динамика.

Президент отметил, что ежемесячно оккупанты теряют около 43 тысяч военных. Зеленский добавил, что каждый украинский военный убивает 7–10 россиян. Он пояснил, что из-за такого соотношения гораздо большая часть потерь со стороны врага – это именно погибшие военные. В то же время украинским силам удалось удержать линию соприкосновения.

Напомним, в июле 2026 года президент рассказывал, что с начала полномасштабного вторжения России погибли около 50 тысяч украинских военных, еще примерно 400 тысяч получили ранения. Он также отмечал, что имеется значительное количество пропавших без вести.