Про це глава держава розповів в інтерв'ю Пірсу Моргану.

Що сказав Зеленський про втрати?

Президент України розкрив актуальну статистику втрат української та російської армій на фронті. На одного загиблого українського військового припадає п'ять-шість поранених, тоді як у росіян цей показник становить 50 на 50.

Зеленський наголосив, що співвідношення між кількістю вбитих та поранених є дуже показовим. Він підкреслив різне ставлення до людського життя в обох арміях.

І різниця між убитими та пораненими також цікава. Для них це ніщо. Для нас це важливо,

– зазначив Зеленський.

За його словами, українські показники суттєво відрізняються від ворожих. Якщо в українських силах переважають поранені, то супротивник має зовсім іншу динаміку.

Президент зазначив, що щомісяця окупанти втрачають близько 43 тисяч військових. Зеленський додав, що кожен українець вбиває 7 – 10 росіян. Він пояснив, що через такий розподіл набагато більша частина втрат з боку ворога – це саме загиблі військові. Водночас українським силам вдалося втримати лінію зіткнення.

Нагадаємо, у липні 2026 року президент розповідав, що від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули близько 50 тисяч українських військових, ще приблизно 400 тисяч отримали поранення. Він також зазначав, що є значна кількість зниклих безвісти.