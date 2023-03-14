Дмитрий родом из села Хлевчаны. Он являлся членом национальной скаутской организации "Пласт".

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В Херсонской области погиб Дмитрий Пащук

Невеста защитника Анна Дидула сообщила, что он погиб во время выполнения боевого задания в Херсонской области.

Прямое ранение дроном-камикадзе в Херсоне. Прошу о молитве за Дмитрия, за его родных, близких и побратимов,

– рассказала девушка.

Нардепка и подруга погибшего Наталья Пипа рассказала, что пластовое псевдо Дмитрия было "Гармаш", а военный позывной – "Француз", ведь у него был опыт службы во французском легионе.

"Человек невероятного оптимизма, жизнеутверждения, силы и человечности", – добавила она.

В Херсонской области погиб Дмитрий Пащук / Фото Романа Лозинского

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В "Пласте" отметили, что Дмитрий был соучредителем 109 юношеского куреня имени Горошко в станице Львов, а также активным участником пластовых мероприятий и путешествий.

Дмитрий говорил "не сдавайтесь никогда" и сам боролся до последней минуты жизни. Светлый и всегда улыбающийся Дмитрий навсегда останется в нашей памяти,

– говорится в сообщении.

После начала полномасштабной войны Дмитрий Пащук отправился защищать страну. В курене "Карпатские Орлы" защитника вспоминают как справедливого, честного и рассудительного человека.

"Справедливый, честный, здравомыслящий и братский. Каждый, кто знал его хоть немного, согласится, что Дмитрий Гармаш – невероятно светлый человек. Имел много интересных идей, а также незаурядную энергию, чтобы воплощать их в жизнь. И стоит признать – ему это удавалось", – подытожили в курене "Карпатские Орлы".

Обратите внимание! Церемония прощания с защитником прошла 14 марта во Львове.