Одним из акцентов ударов российских оккупантов стали промышленные предприятия. По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в областях, где идут боевые действия, располагается более 30% предприятий, создававших более 50% ВВП.

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"Сейчас во время военных действий мы теряем от 35% до 50% ВВП. Это и есть удар по экономике", – рассказал глава правительства.

Каждый день войны только увеличивает урон. Шмыгаль подчеркивает, что окончательные подсчеты нужно будет уже делать после нашей победы.

"Если говорить о расчетах Минфина по потерям бюджета, то потери Украины составляют около 2 миллиардов гривен в день. Если говорить о потерях инфраструктуры, то за месяц войны они предварительно составили 119 миллиардов долларов. То есть 4,25 миллиарда долларов ежедневно", – рассказал Шмыгаль.

Однако из-за войны выросли и расходы Украины. Следовательно, совокупные потери из-за развязанной россиянами войны значительно выше.

"Если добавить сюда военные потери и увеличенные военные и социальные расходы, программы поддержки, потери экономики и предприятий, тогда говорим о 565 миллиардах долларов", – отметил Шмыгаль.

По мнению премьер-министра, после окончания войны Украина сможет довольно быстро отстроить потерянное и разрушенное.