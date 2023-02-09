Более того, уничтожить вражеский вертолет удалось артиллерией. Благодаря таким слаженным успешным действиям защитников Украины, потери врага и в личном составе, и в технике постоянно растут.
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Еще одна "птичка" приземлилась навсегда
В Сухопутных войсках не сообщили, в поле вблизи какого населенного пункта удалось уничтожить вертолет. Однако отметили, что, вероятно, в нем находилось командование оккупантов.
Говорят, какое-то ра**стское начальство прилетало. Упс. Не долетело,
– отметили военные в сообщении.
Также известно, что больше никогда не поднимется в украинское небо этот вертолет благодаря работе 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.
Военные с помощью артиллерии уничтожили вертолет: видео
Потери оккупантов по состоянию на утро 9 февраля
Стоит отметить, что приземленный навечно вертолет – не единственная техника, которой лишились оккупанты. Более того, по состоянию на 9 февраля и самого личного состава существенно уменьшилось. Так, по данным Генштаба за последние сутки удалось раздать 910 билетов на концерт Кобзона. В общей сложности уже военные ликвидировали 135 010 захватчиков, которые имели опрометчивость прийти с оружием в руках в Украину.
Большие у врага утраты и в технике. За сутки удалось уничтожить:
- 2 танка (в общей сложности 3255 единиц);
- 10 боевых бронированных машин (6468);
- 8 артиллерийских систем (2244);
- 2 РСЗО (463);
- 4 средства ПВО (232);
- 6 БпЛА оперативно-тактического уровня (1967);
- 9 единиц автомобильной техники и автоцистерн (5121).
Потери оккупантов по состоянию на 9 февраля / Данные Генштаба