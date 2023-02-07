Российский штурмовик был замечен в небе над Бахмутом. Украинский пограничник моментально открыл по нему огонь. Место падения самолета зафиксировали на видео.

Кстати говоря 26 оккупантов ликвидировали, 2 взяли в плен: под Бахмутом провалился штурм России

В Госпогранслужбе рассказали, что вражеский самолет прикрывал с воздуха пехоту, наступавшую на линию обороны наших воинов.

Пограничник открыл огонь из ПЗРК и сбил российский боевой самолет, предварительно Су-25. Самолет от попадания ракеты загорелся и упал, судьба пилота пока неизвестна,

– добавили в ГПСУ.

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Над Бахмутом сбили российский штурмовик: смотрите видео

Потери врага по состоянию на утро 7 февраля

В Генштабе ВСУ сообщили, что потери России уже достигли 133 190 человек. Интересно, что более 1000 оккупантов наши защитники ликвидировали за прошедшие сутки.

Кроме того, уничтожили много вражеской техники. В частности:

танков – 3 245;

боевых бронированных машин – 6 443;

артиллерийских систем – 2 232;

РСЗО – 461;

средств ПВО – 227;

самолетов – 294;

вертолетов – 284;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1958;

крылатых ракет – 796;

кораблей и катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5107;

специальной техники – 208.

Заметим, что из-за высокой интенсивности боев подсчитать точные потери войска агрессора невозможно.