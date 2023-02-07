Російський штурмовик помітили у небі над Бахмутом. Український прикордонник моментально відкрив по ньому вогонь. Місце падіння літака зафіксували на відео.

До речі 26 окупантів ліквідували, 2 взяли в полон: під Бахмутом провалився штурм Росії

У Держприкордонслужбі розповіли, що ворожий літак прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони наших воїнів.

Прикордонник відкрив вогонь з ПЗРК та збив російський бойовий літак, попередньо Су-25. Літак від влучання ракети загорівся й впав, доля пілота наразі невідома,
– додали в ДПСУ.

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Над Бахмутом збили російський штурмовик: дивіться відео

Втрати ворога станом на ранок 7 лютого

У Генштабі ЗСУ повідомили, що втрати Росії вже сягнули 133 190 осіб. Цікаво, що понад 1000 окупантів наші захисники ліквідували упродовж минулої доби.

Окрім того, знищили багацько ворожої техніки. Зокрема:

  • танків – 3 245;
  • бойових броньованих машин – 6 443;
  • артилерійських систем – 2 232;
  • РСЗВ – 461;
  • засобів ППО – 227;
  • літаків – 294;
  • гелікоптерів – 284;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958;
  • крилатих ракет – 796;
  • кораблів та катерів – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 107;
  • спеціальної техніки – 208.

Зауважимо, що через високу інтенсивність боїв наразі підрахувати точні втрати війська агресора неможливо.