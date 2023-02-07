Російський штурмовик помітили у небі над Бахмутом. Український прикордонник моментально відкрив по ньому вогонь. Місце падіння літака зафіксували на відео.

До речі 26 окупантів ліквідували, 2 взяли в полон: під Бахмутом провалився штурм Росії

У Держприкордонслужбі розповіли, що ворожий літак прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони наших воїнів.

Прикордонник відкрив вогонь з ПЗРК та збив російський бойовий літак, попередньо Су-25. Літак від влучання ракети загорівся й впав, доля пілота наразі невідома,

– додали в ДПСУ.

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Над Бахмутом збили російський штурмовик: дивіться відео

Втрати ворога станом на ранок 7 лютого

У Генштабі ЗСУ повідомили, що втрати Росії вже сягнули 133 190 осіб. Цікаво, що понад 1000 окупантів наші захисники ліквідували упродовж минулої доби.

Окрім того, знищили багацько ворожої техніки. Зокрема:

танків – 3 245;

бойових броньованих машин – 6 443;

артилерійських систем – 2 232;

РСЗВ – 461;

засобів ППО – 227;

літаків – 294;

гелікоптерів – 284;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958;

крилатих ракет – 796;

кораблів та катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 107;

спеціальної техніки – 208.

Зауважимо, що через високу інтенсивність боїв наразі підрахувати точні втрати війська агресора неможливо.