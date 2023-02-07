Російський штурмовик помітили у небі над Бахмутом. Український прикордонник моментально відкрив по ньому вогонь. Місце падіння літака зафіксували на відео.
До речі 26 окупантів ліквідували, 2 взяли в полон: під Бахмутом провалився штурм Росії
У Держприкордонслужбі розповіли, що ворожий літак прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони наших воїнів.
Прикордонник відкрив вогонь з ПЗРК та збив російський бойовий літак, попередньо Су-25. Літак від влучання ракети загорівся й впав, доля пілота наразі невідома,
– додали в ДПСУ.
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Над Бахмутом збили російський штурмовик: дивіться відео
Втрати ворога станом на ранок 7 лютого
У Генштабі ЗСУ повідомили, що втрати Росії вже сягнули 133 190 осіб. Цікаво, що понад 1000 окупантів наші захисники ліквідували упродовж минулої доби.
Окрім того, знищили багацько ворожої техніки. Зокрема:
- танків – 3 245;
- бойових броньованих машин – 6 443;
- артилерійських систем – 2 232;
- РСЗВ – 461;
- засобів ППО – 227;
- літаків – 294;
- гелікоптерів – 284;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958;
- крилатих ракет – 796;
- кораблів та катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 107;
- спеціальної техніки – 208.
Зауважимо, що через високу інтенсивність боїв наразі підрахувати точні втрати війська агресора неможливо.