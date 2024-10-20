По состоянию на утро 20 октября Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 678 тысяч бойцов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Потери врага на 20 октября 2024 года

Личного состава – около 678 520 (+1340),

танков – 9047 (+12),

боевых бронированных машин – 18111 (+39),

артиллерийских систем – 19565 (+17),

РСЗО – 1232 (+0),

средств ПВО – 978 (+0),

самолетов – 369(+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17287 (+57),

крылатых ракет – 2624 (+1),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 26987 (+41),

специальной техники – 3476 (+3).

Потери врага на 20 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ