Станом на ранок 20 жовтня Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України понад 678 тисяч бійців. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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Втрати ворога на 20 жовтня 2024 року
- Особового складу – близько 678 520 (+1340),
- танків – 9047 (+12),
- бойових броньованих машин – 18111 (+39),
- артилерійських систем – 19565 (+17),
- РСЗВ – 1232 (+0),
- засобів ППО – 978 (+0),
- літаків – 369(+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17287 (+57),
- крилатих ракет – 2624 (+1),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26987 (+41),
- спеціальної техніки – 3476 (+3).
Втрати ворога на 20 жовтня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ