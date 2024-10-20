Станом на ранок 20 жовтня Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України понад 678 тисяч бійців. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Втрати ворога на 20 жовтня 2024 року

Особового складу – близько 678 520 (+1340),

танків – 9047 (+12),

бойових броньованих машин – 18111 (+39),

артилерійських систем – 19565 (+17),

РСЗВ – 1232 (+0),

засобів ППО – 978 (+0),

літаків – 369(+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17287 (+57),

крилатих ракет – 2624 (+1),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 26987 (+41),

спеціальної техніки – 3476 (+3).

Втрати ворога на 20 жовтня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ