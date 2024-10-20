Станом на ранок 20 жовтня Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України понад 678 тисяч бійців. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Дивіться також "Ми знищили 23 ворожі кораблі": Зеленський доповів про успіхи українських ударів по Криму

Втрати ворога на 20 жовтня 2024 року

  • Особового складу – близько 678 520 (+1340),
  • танків – 9047 (+12),
  • бойових броньованих машин – 18111 (+39),
  • артилерійських систем – 19565 (+17),
  • РСЗВ – 1232 (+0),
  • засобів ППО – 978 (+0),
  • літаків – 369(+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17287 (+57),
  • крилатих ракет – 2624 (+1),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26987 (+41),
  • спеціальної техніки – 3476 (+3).

Втрати ворога на 20 жовтня 2024 року

Втрати ворога на 20 жовтня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ