На пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради Володимир Зеленський повідомив про успіхи застосування далекобійної зброї у Криму, передає 24 Канал.

Дивіться також Чи змінюється думка Шольца щодо Taurus та України в НАТО: що сказав Зеленський

Які успіхи українських ударів по Криму

Зеленський наголосив західним партнерам, що Україна ефективно може використовувати як власну, так і західну далекобійну зброю.

У Криму Україна вже працює далекобійною зброєю, працює ефективно. Ми знищили 23 ворожі кораблі. Це колосальний результат. Використовуємо для цього зброю власного виробництва, а також британські Storm Shadow і французькі SCALP,

– підкреслив президент.

Він додав, що говорив з союзниками щодо дозволу застосувувати їх далекобійну зброю на території Росії, але таке рішення вони хочуть ухвалювати спільно.

Серед лідерів тих країн, з якими я говорив про далекобійну зброю (США, Німеччини, Франції та Італії), були й дуже позитивні сигнали, але ми повинні розуміти, що ці країни хочуть союзу між ними всередині,

– зазначив Зеленський.

Партнери, на його думку, можуть приймати індивідуальне рішення щодо дозволу чи заборони бити по території Росії.

Як приклад він навів Німеччину, яка не поставляла Україні далекобійну зброю. Вона б могла надати свої ракети без дозволу застосовувати їх в Росії. Це однаково б продемонструвало її підтримку.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 7 жовтня ЗСУ атакували нафтовий морський термінал у Феодосії, найбільший у Криму. Внаслідок атаки зайнялася велика пожежа.