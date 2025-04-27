По состоянию на утро 27 апреля потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 948 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 27 апреля 2025 года

  • Личного состава – около 948 640 (+1030),
  • танков – 10719 (+8),
  • боевых бронированных машин – 22325 (+5),
  • артиллерийских систем – 27007 (+42),
  • РСЗВ – 1373 (+1),
  • средств ПВО – 1145 (+0),
  • самолетов – 370 (+0),
  • вертолетов – 335 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 34011 (+114),
  • крылатых ракет – 3196 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 46187 (+136),
  • специальной техники – 3860 (+0).

втрати ворога на 27 квітня

Потери врага на 27.04.2025 / Инфографика Генштаба ВСУ