По состоянию на утро 27 апреля потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 948 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 27 апреля 2025 года
- Личного состава – около 948 640 (+1030),
- танков – 10719 (+8),
- боевых бронированных машин – 22325 (+5),
- артиллерийских систем – 27007 (+42),
- РСЗВ – 1373 (+1),
- средств ПВО – 1145 (+0),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 335 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 34011 (+114),
- крылатых ракет – 3196 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 46187 (+136),
- специальной техники – 3860 (+0).
Потери врага на 27.04.2025 / Инфографика Генштаба ВСУ