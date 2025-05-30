При этом общие потери России в войне против Украины уже перевалили за 986 тысяч, сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Потери врага по состоянию на 30 мая 2025 года
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 986 080 (+1140) человек,
- танков – 10865 (+1);
- боевых бронированных машин – 22647 (+2);
- артиллерийских систем – 28421 (+35);
- РСЗВ – 1398 (+1);
- средств ПВО – 1172 (+1);
- самолетов – 372 (+0);
- вертолетов – 336 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 38070 (+71);
- крылатых ракет – 3265 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 50089 (+74);
- специальной техники – 3902 (+0).
Потери врага на 30 мая 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Кстати, главнокомандующий Александр Сырский рассказал, что только с начала этого года погибли и получили ранения 194 140 оккупантов.