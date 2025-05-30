При этом общие потери России в войне против Украины уже перевалили за 986 тысяч, сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Потери врага по состоянию на 30 мая 2025 года

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

личного состава – около 986 080 (+1140) человек,

танков – 10865 (+1);

боевых бронированных машин – 22647 (+2);

артиллерийских систем – 28421 (+35);

РСЗВ – 1398 (+1);

средств ПВО – 1172 (+1);

самолетов – 372 (+0);

вертолетов – 336 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 38070 (+71);

крылатых ракет – 3265 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 50089 (+74);

специальной техники – 3902 (+0).

Потери врага на 30 мая 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Кстати, главнокомандующий Александр Сырский рассказал, что только с начала этого года погибли и получили ранения 194 140 оккупантов.