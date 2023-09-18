Результатами работы "Армии дронов" за период с 11 по 18 сентября похвастался министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он заявил о рекордном количестве пораженных российских пушек за неделю.
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Среди пораженной техники – 41 танк и 34 бронированные машины
Как рассказал Федоров, на прошлой неделе воины уделили особое внимание пушкам и поразили 56 единиц.
Русские активно используют это оружие, пытаясь остановить контрнаступление Сил обороны. Но операторы "Армии дронов" нарушают планы оккупантов,
– написал он.
Также, как свидетельствует статистика, среди пораженной техники – 41 танк и 34 бронированных машин, по две единицы ПВО, РСЗО и радиотехнического оборудования, 8 САУ и 159 оккупантов.
"Невероятные показатели. Ждем новых рекордов от наших героев и благодарим за службу", – добавил Федоров.
Результаты работы "Армии дронов" за неделю / Инфографика по телеграмме Федорова
Федоров сообщил, что в отчет вошли данные роты НГУ, подразделения СБУ и 15 рот ВСУ, 1 подразделения Госспецсвязи. По его словам, подразделения предоставили видеоподтверждение каждого поражения.
Что известно об "Армии дронов"
- В 2022 году Минцифры вместе с Генштабом ВСУ UNITED24 запустили проект "Армия дронов". Задача проекта – систематизировать и масштабировать роль и количество разведывательных и ударных дронов.
- Проект предусматривает постоянную закупку беспилотников, их ремонт, а также обучение и тренировку для десятков тысяч пилотов.
- В 2023 году "Армия дронов" получила 40 миллиардов гривен из государственного бюджета. С Армией дронов сформировано уже 17 ударных рот БПЛА, работающих по новой доктрине использования беспилотников на фронте и имеющих новый подход к обучению и менеджменту.
- 6 сентября Михаил Федоров сообщил, что за три месяца благодаря "Армии дронов" было поражено 1280 единиц российской техники.