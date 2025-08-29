Бойцы СБУ эффективно поражают противовоздушную оборону врага. Так работникам спецслужбы за несколько дней уничтожили важные системы, которые защищали небо над россиянами.

Как украинским защитникам удалось уничтожить важное для врага вооружение, 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Смотрите также Первый такой удар в истории: Defense Express оценили атаку ГУР на "Буян-М"

Почему важны удары СБУ по боевым системам россиян?

Защитникам СБУ удалось за четыре дня уничтожить 17 систем радиоэлектронной борьбы, ПВО и радиолокационных систем с помощью дронов. Таким образом украинские бойцы создали условия для своих дальнобойных ударов.

Военные аналитики подытожили, что стоимость уничтоженной техники достигает более 250 миллионов долларов.

Четыре из этих пораженных систем – это зенитно-ракетные комплексы "ТОР-М2", они могут сбивать воздушные цели на расстоянии до 15 километров. Этими системами россияне прикрывали важные объекты и оккупационные войска на передовой.

Российский "ТОР-М2" / Фото Defense Express

Также дронами удалось уничтожить три зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь" с дальностью поражения до 18 километров. Вооружение применялось для ближнего прикрытия, ведь кроме ракет оснащено и пушечной системой.

Зенитный комплекс "Панцирь", попавший под атаку СБУ / Фото Defense Express

Кроме этого под удар попал вражеский ЗРК "Бук-М3" и два ЗРК С-300. А с помощью РЛС 48Я6-К1 "Подлет" оккупанты наводили на цели вышеупомянутые системы.

Служба безопасности также нанесла удар по радиолокационной системе 50Н6 от "С-350", "Каста-2Е2", "Небо-СВУ", а также по системе 55Ж6М "Небо-М". Пользуясь ими, российская армия могла обнаруживать угрозы на большой дальности и таким образом защищать свое небо.

Система ПВО "Небо-СВУ" / Фото Defense Express

Пораженная система радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель" могла сбивать с курса воздушные цели на расстоянии до 50 километров. Это средство было важным, чтобы затруднять навигацию БпЛА и ракет. Однако сейчас россиянам станет труднее бороться с воздушными целями, которых будет прилетать все больше.

Каковы потери врага за последнее время?