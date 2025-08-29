Как украинским защитникам удалось уничтожить важное для врага вооружение, 24 Канал со ссылкой на Defense Express.
Почему важны удары СБУ по боевым системам россиян?
Защитникам СБУ удалось за четыре дня уничтожить 17 систем радиоэлектронной борьбы, ПВО и радиолокационных систем с помощью дронов. Таким образом украинские бойцы создали условия для своих дальнобойных ударов.
Военные аналитики подытожили, что стоимость уничтоженной техники достигает более 250 миллионов долларов.
Четыре из этих пораженных систем – это зенитно-ракетные комплексы "ТОР-М2", они могут сбивать воздушные цели на расстоянии до 15 километров. Этими системами россияне прикрывали важные объекты и оккупационные войска на передовой.
Российский "ТОР-М2" / Фото Defense Express
Также дронами удалось уничтожить три зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь" с дальностью поражения до 18 километров. Вооружение применялось для ближнего прикрытия, ведь кроме ракет оснащено и пушечной системой.
Зенитный комплекс "Панцирь", попавший под атаку СБУ / Фото Defense Express
Кроме этого под удар попал вражеский ЗРК "Бук-М3" и два ЗРК С-300. А с помощью РЛС 48Я6-К1 "Подлет" оккупанты наводили на цели вышеупомянутые системы.
Служба безопасности также нанесла удар по радиолокационной системе 50Н6 от "С-350", "Каста-2Е2", "Небо-СВУ", а также по системе 55Ж6М "Небо-М". Пользуясь ими, российская армия могла обнаруживать угрозы на большой дальности и таким образом защищать свое небо.
Система ПВО "Небо-СВУ" / Фото Defense Express
Пораженная система радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель" могла сбивать с курса воздушные цели на расстоянии до 50 километров. Это средство было важным, чтобы затруднять навигацию БпЛА и ракет. Однако сейчас россиянам станет труднее бороться с воздушными целями, которых будет прилетать все больше.
Каковы потери врага за последнее время?
За прошедшие сутки воины ВСУ обезвредили на фронте 850 российских оккупантов. Теперь общие потери Кремля в личном составе насчитывают 1 080 000 солдат. Также удары украинских защитников уничтожили 4 танка, 6 боевых бронированных машин, 61 артиллерийскую систему, 2 РСЗО, и 116 автомобильных единиц.
Важной победой украинских бойцов является поражение вражеского малого ракетного корабля "Буян-М", с которого Россия запускает ракеты "Калибр". Он стоял в Азовском море. Как отметил в эфире 24 Канала представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, наше вооружение способно достигать акватории моря. По его словам, у россиян были четыре таких корабля. Сейчас их есть еще три.
В ночь на 29 августа спецназовцы разведки нанесли удар по радиолокационной станции 91Н6Е ЗРК С-400 "Триумф", которая была расположена в Крыму.
На днях бойцы "Магуры" уничтожили оккупационный пункт управления БПЛА в Сумской области.