Как украинским защитникам удалось уничтожить важное для врага вооружение

Почему важны удары СБУ по боевым системам россиян?

Защитникам СБУ удалось за четыре дня уничтожить 17 систем радиоэлектронной борьбы, ПВО и радиолокационных систем с помощью дронов. Таким образом украинские бойцы создали условия для своих дальнобойных ударов.

Военные аналитики подытожили, что стоимость уничтоженной техники достигает более 250 миллионов долларов.

Четыре из этих пораженных систем – это зенитно-ракетные комплексы "ТОР-М2", они могут сбивать воздушные цели на расстоянии до 15 километров. Этими системами россияне прикрывали важные объекты и оккупационные войска на передовой.

Российский "ТОР-М2" / Фото Defense Express

Также дронами удалось уничтожить три зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь" с дальностью поражения до 18 километров. Вооружение применялось для ближнего прикрытия, ведь кроме ракет оснащено и пушечной системой.

Зенитный комплекс "Панцирь", попавший под атаку СБУ / Фото Defense Express

Кроме этого под удар попал вражеский ЗРК "Бук-М3" и два ЗРК С-300. А с помощью РЛС 48Я6-К1 "Подлет" оккупанты наводили на цели вышеупомянутые системы.

Служба безопасности также нанесла удар по радиолокационной системе 50Н6 от "С-350", "Каста-2Е2", "Небо-СВУ", а также по системе 55Ж6М "Небо-М". Пользуясь ими, российская армия могла обнаруживать угрозы на большой дальности и таким образом защищать свое небо.

Система ПВО "Небо-СВУ" / Фото Defense Express

Пораженная система радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель" могла сбивать с курса воздушные цели на расстоянии до 50 километров. Это средство было важным, чтобы затруднять навигацию БпЛА и ракет. Однако сейчас россиянам станет труднее бороться с воздушными целями, которых будет прилетать все больше.

