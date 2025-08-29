Як українським захисникам вдалося знищити важливе для ворога озброєння, 24 Канал з посиланням на Defense Express.

Чому важливі удари СБУ по бойових системах росіян?

Захисникам СБУ вдалося за чотири дні знищити 17 систем радіоелектронної боротьби, ППО та радіолокаційних систем за допомогою дронів. Таким чином українські бійці створили умови для своїх далекобійних ударів.

Військові аналітики підсумували, що вартість знищеної техніки сягає понад 250 мільйонів доларів.

Чотири із цих уражених систем – це зенітно-ракетні комплекси "ТОР-М2", вони можуть збивати повітряні цілі на відстані до 15 кілометрів. Цими системами росіяни прикривали важливі об’єкти та окупаційні війська на передовій.

Російський "ТОР-М2" / Фото Defense Express

Також дронами вдалося знищити три зенітні гарматно-ракетні комплекси "Панцир" з дальністю ураження до 18 кілометрів. Озброєння застосовувалося для ближнього прикриття, адже окрім ракет оснащене й гарматною системою.

Зенітний комплекс "Панцир", що потрапив під атаку СБУ / Фото Defense Express

Окрім цього під удар потрапив ворожий ЗРК "Бук-М3" та два ЗРК С-300. А за допомогою РЛС 48Я6-К1 "Подльот" окупанти наводили на цілі вищезгадані системи.

Служба безпеки також завдала удару по радіолокаційній системі 50Н6 від "С-350", "Каста-2Е2", "Небо-СВУ", а також по системі 55Ж6М "Небо-М". Користуючись ними, російська армія могла виявляти загрози на великій дальності й таким чином захищати своє небо.

Система ППО "Небо-СВУ" / Фото Defense Express

Уражена система радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель" могла збивати з курсу повітряні цілі на відстані до 50 кілометрів. Цей засіб був важливим, аби ускладнювати навігацію БпЛА та ракет. Однак зараз росіянам стане важче боротися з повітряними цілями, яких прилітатиме все більше.

