Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что врага украинские защитники сдерживают на границе Донецкой и Луганской областей.
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Потери россиян в личном составе – очень значительные
Россияне каждый день получают приказ продвигаться дальше, не всегда его выполняют, потому что потери в личном составе очень значительные. Об этом признаются и пленные, и те, кто общается с населением в Лисичанске и Северодонецке,
– написал Гайдай.
Только за время штурма Лисичанская у врага – тысячи погибших и раненых. У россиян преимущество в количестве живой силы и техники, однако украинская армия лучше подготовлена и мотивирована. Гайдай убежден, что, когда ВСУ получит больше дальнобойного оружия, преимущества врага нивелируются.
Перерезать трассу Бахмут – Лисичанск не получилось
В течение 5 июля российские войска хотели перерезать проходящую мимо Белогоровки дорогу Бахмут – Лисичанск, однако враг здесь был вынужден отойти.
Больно сказывается на армии противника и уничтожение складов боеприпасов на оккупированной территории. Один из них недавно взрывался в Кадиевке.
Смотрите фото из Луганщины / Фото Сергея Гайдая:
Отход ВСУ из Лисичанска: последние новости
- Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что в Лисичанске враги планировали котел, а ВСУ этого не допустили.
- По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, россияне потеряли в Лисичанске и Северодонецке 7 тысяч солдат.
- При этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что украинские защитники вышли из города без потерь.
- Оставаться в Лисичанске было бессмысленно, ведь враг просто уничтожал населенный пункт на расстоянии.
Смотрите в видео: Маляр об отходе из Лисичанска