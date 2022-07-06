Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что врага украинские защитники сдерживают на границе Донецкой и Луганской областей.

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Потери россиян в личном составе – очень значительные

Россияне каждый день получают приказ продвигаться дальше, не всегда его выполняют, потому что потери в личном составе очень значительные. Об этом признаются и пленные, и те, кто общается с населением в Лисичанске и Северодонецке,

– написал Гайдай.

Только за время штурма Лисичанская у врага – тысячи погибших и раненых. У россиян преимущество в количестве живой силы и техники, однако украинская армия лучше подготовлена и мотивирована. Гайдай убежден, что, когда ВСУ получит больше дальнобойного оружия, преимущества врага нивелируются.

Перерезать трассу Бахмут – Лисичанск не получилось

В течение 5 июля российские войска хотели перерезать проходящую мимо Белогоровки дорогу Бахмут – Лисичанск, однако враг здесь был вынужден отойти.

Больно сказывается на армии противника и уничтожение складов боеприпасов на оккупированной территории. Один из них недавно взрывался в Кадиевке.

Смотрите фото из Луганщины / Фото Сергея Гайдая:

Отход ВСУ из Лисичанска: последние новости

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что в Лисичанске враги планировали котел, а ВСУ этого не допустили.

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, россияне потеряли в Лисичанске и Северодонецке 7 тысяч солдат.

При этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что украинские защитники вышли из города без потерь.

Оставаться в Лисичанске было бессмысленно, ведь враг просто уничтожал населенный пункт на расстоянии.

Смотрите в видео: Маляр об отходе из Лисичанска