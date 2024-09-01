Актуальные потери врага по состоянию на 1 сентября сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке. Отмечают, что цифры ориентировочные из-за высокой интенсивности боев.

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В целом потери России в войне против Украины с начала вторжения в живой силе достигли 616300 воинов.

Потери врага по состоянию на сегодня

  • личного состава – около 616300 (+1350) человек,
  • танков – 8592 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин – 16760 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 17636 (+22) ед,
  • РСЗО – 1176 (+0) ед,
  • средства ПВО – 940 (+0) ед 940 (+0) ед,
  • самолетов – 368 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14507 (+36),
  • крылатые ракеты – 2557 (+0),
  • корабли / катера – 28 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23881 (+56) ед,
  • специальная техника – 2991 (+14)


Потери россиян 1 сентября / Инфографика Генштаба