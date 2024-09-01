Актуальные потери врага по состоянию на 1 сентября сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке. Отмечают, что цифры ориентировочные из-за высокой интенсивности боев.

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В целом потери России в войне против Украины с начала вторжения в живой силе достигли 616300 воинов.

Потери врага по состоянию на сегодня

личного состава – около 616300 (+1350) человек,

танков – 8592 (+10) ед,

боевых бронированных машин – 16760 (+24) ед,

артиллерийских систем – 17636 (+22) ед,

РСЗО – 1176 (+0) ед,

средства ПВО – 940 (+0) ед 940 (+0) ед,

самолетов – 368 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14507 (+36),

крылатые ракеты – 2557 (+0),

корабли / катера – 28 (+0) ед,

подводные лодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 23881 (+56) ед,

специальная техника – 2991 (+14)



Потери россиян 1 сентября / Инфографика Генштаба