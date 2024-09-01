Актуальные потери врага по состоянию на 1 сентября сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке. Отмечают, что цифры ориентировочные из-за высокой интенсивности боев.
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В целом потери России в войне против Украины с начала вторжения в живой силе достигли 616300 воинов.
Потери врага по состоянию на сегодня
- личного состава – около 616300 (+1350) человек,
- танков – 8592 (+10) ед,
- боевых бронированных машин – 16760 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 17636 (+22) ед,
- РСЗО – 1176 (+0) ед,
- средства ПВО – 940 (+0) ед 940 (+0) ед,
- самолетов – 368 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14507 (+36),
- крылатые ракеты – 2557 (+0),
- корабли / катера – 28 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 23881 (+56) ед,
- специальная техника – 2991 (+14)
Потери россиян 1 сентября / Инфографика Генштаба