Актуальні втрати ворога станом на 1 вересня повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Зазначають, що ифри орієнтовні через високу інтенсивність боїв.
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Загалом втрати Росії у війні проти України від початку вторгнення у живій силі сягнули 616300 вояк.
Втрати ворога станом на сьогодні
- особового складу – близько 616300 (+1350) осіб,
- танків – 8592 (+10) од,
- бойових броньованих машин – 16760 (+24) од,
- артилерійських систем – 17636 (+22) од,
- РСЗВ – 1176 (+0) од,
- засоби ППО – 940 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14507 (+36),
- крилаті ракети – 2557 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23881 (+56) од,
- спеціальна техніка – 2991 (+14)
Втрати росіян 1 вересня / Інфографіка Генштабу