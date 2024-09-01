Актуальні втрати ворога станом на 1 вересня повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Зазначають, що ифри орієнтовні через високу інтенсивність боїв.

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Загалом втрати Росії у війні проти України від початку вторгнення у живій силі сягнули 616300 вояк.

Втрати ворога станом на сьогодні

особового складу – близько 616300 (+1350) осіб,

танків – 8592 (+10) од,

бойових броньованих машин – 16760 (+24) од,

артилерійських систем – 17636 (+22) од,

РСЗВ – 1176 (+0) од,

засоби ППО – 940 (+0) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14507 (+36),

крилаті ракети – 2557 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23881 (+56) од,

спеціальна техніка – 2991 (+14)



Втрати росіян 1 вересня / Інфографіка Генштабу