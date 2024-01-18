В общей сложности потери врага по состоянию на 18 января достигли более 373 тысяч воинов. Также россияне потеряли многие техники. В Генштабе ВСУ опубликовали последние подсчеты.
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Потери россиян в живой силе и технике
- личного состава – 373600 (+780) человек
- танков – 6147 (+21)
- боевых бронированных машин – 11410 (+38)
- артиллерийских систем – 8835 (+24)
- РСЗО – 966 (+2)
- средства ПВО – 653 (+0)
- самолетов – 331 (+0)
- вертолетов – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6925 (+41)
- крылатые ракеты – 1818 (+1)
- корабли /катера – 23 (+0)
- подлодки – 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 11794 (+39)
- специальная техника – 1380 (+13)
Потери россиян по состоянию на 18 января / Инфографика Генштаба
Ситуация на фронте: главное
- Украинские войска продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении и сдерживают врага Донецкой области. За сутки произошло 78 боевых столкновений.
- Ночью россияне нанесли очередной авиационный удар, применив 33 ударных БпЛА типа "Шахед"-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 22 вражеских БПЛА уничтожены.