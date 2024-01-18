В общей сложности потери врага по состоянию на 18 января достигли более 373 тысяч воинов. Также россияне потеряли многие техники. В Генштабе ВСУ опубликовали последние подсчеты.

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Потери россиян в живой силе и технике

личного состава – 373600 (+780) человек

танков – 6147 (+21)

боевых бронированных машин – 11410 (+38)

артиллерийских систем – 8835 (+24)

РСЗО – 966 (+2)

средства ПВО – 653 (+0)

самолетов – 331 (+0)

вертолетов – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6925 (+41)

крылатые ракеты – 1818 (+1)

корабли /катера – 23 (+0)

подлодки – 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн - 11794 (+39)

специальная техника – 1380 (+13)



Потери россиян по состоянию на 18 января / Инфографика Генштаба

Ситуация на фронте: главное