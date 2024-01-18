В общей сложности потери врага по состоянию на 18 января достигли более 373 тысяч воинов. Также россияне потеряли многие техники. В Генштабе ВСУ опубликовали последние подсчеты.

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Потери россиян в живой силе и технике

  • личного состава – 373600 (+780) человек
  • танков – 6147 (+21)
  • боевых бронированных машин – 11410 (+38)
  • артиллерийских систем – 8835 (+24)
  • РСЗО – 966 (+2)
  • средства ПВО – 653 (+0)
  • самолетов – 331 (+0)
  • вертолетов – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6925 (+41)
  • крылатые ракеты – 1818 (+1)
  • корабли /катера – 23 (+0)
  • подлодки – 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11794 (+39)
  • специальная техника – 1380 (+13)


Потери россиян по состоянию на 18 января / Инфографика Генштаба

Ситуация на фронте: главное

  • Украинские войска продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении и сдерживают врага Донецкой области. За сутки произошло 78 боевых столкновений.
  • Ночью россияне нанесли очередной авиационный удар, применив 33 ударных БпЛА типа "Шахед"-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 22 вражеских БПЛА уничтожены.