Загалом втрати ворога станом на 18 січня сягнули понад 373 тисячі вояк. Також росіяни втратили багато техніки. У Генштабі ЗСУ опублікували останні підрахунки.

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Втрати росіян у живій силі та техніці

особового складу – 373600 (+780) осіб,

танків – 6147 (+21)

бойових броньованих машин – 11410 (+38)

артилерійських систем – 8835 (+24)

РСЗВ – 966 (+2)

засоби ППО – 653 (+0)

літаків – 331 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6925 (+41)

крилаті ракети – 1818 (+1)

кораблі /катери – 23 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 11794 (+39)

спеціальна техніка – 1380 (+13)



Втрати росіян станом на 18 січня / Інфографіка Генштабу

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