Загалом втрати ворога станом на 18 січня сягнули понад 373 тисячі вояк. Також росіяни втратили багато техніки. У Генштабі ЗСУ опублікували останні підрахунки.
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Втрати росіян у живій силі та техніці
- особового складу – 373600 (+780) осіб,
- танків – 6147 (+21)
- бойових броньованих машин – 11410 (+38)
- артилерійських систем – 8835 (+24)
- РСЗВ – 966 (+2)
- засоби ППО – 653 (+0)
- літаків – 331 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6925 (+41)
- крилаті ракети – 1818 (+1)
- кораблі /катери – 23 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11794 (+39)
- спеціальна техніка – 1380 (+13)
Втрати росіян станом на 18 січня / Інфографіка Генштабу
Ситуація на фронті: головне
- Українські війська продовжують заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку та стримують ворога на Донеччині. Упродовж доби відбулося 78 бойових зіткнень.
- Вночі росіяни завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 33 ударних БпЛА типу "Шахед"-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 ворожих БпЛА знищено.