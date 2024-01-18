Загалом втрати ворога станом на 18 січня сягнули понад 373 тисячі вояк. Також росіяни втратили багато техніки. У Генштабі ЗСУ опублікували останні підрахунки.

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Втрати росіян у живій силі та техніці

  • особового складу – 373600 (+780) осіб,
  • танків – 6147 (+21)
  • бойових броньованих машин – 11410 (+38)
  • артилерійських систем – 8835 (+24)
  • РСЗВ – 966 (+2)
  • засоби ППО – 653 (+0)
  • літаків – 331 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6925 (+41)
  • крилаті ракети – 1818 (+1)
  • кораблі /катери – 23 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11794 (+39)
  • спеціальна техніка – 1380 (+13)


Втрати росіян станом на 18 січня / Інфографіка Генштабу

Ситуація на фронті: головне

  • Українські війська продовжують заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку та стримують ворога на Донеччині. Упродовж доби відбулося 78 бойових зіткнень.
  • Вночі росіяни завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 33 ударних БпЛА типу "Шахед"-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 ворожих БпЛА знищено.