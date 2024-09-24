Статистику потерь врага обновил Генштаб ВСУ по состоянию на утро 24 сентября. Уточняют, что цифры ориентировочные из-за высокой интенсивности боев.

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С начала полномасштабного вторжения потери российской армии в живой силе достигли более 645 тысяч оккупантов.

Потери России в войне

личного состава – около 645150 (+1400) человек,

танков – 8800 (+16) ед,

боевых бронированных машин – 17292 (+40) единиц,

артиллерийских систем – 18475 (+61) ед,

РСЗО – 1198 (+1) ед,

средства ПВО – 952 (+3) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 15764 (+65),

крылатые ракеты – 2595 (+0),

корабли / катера – 28 (+0) ед,

подводные лодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 25175 (+73) ед,

специальная техника / специальное оборудование – 3155 (+10)