Статистику втрат ворога оновив Генштаб ЗСУ станом на ранок 24 вересня. Уточнюють, що цифри орієнтовні через високу інтенсивність боїв.
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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії у живій силі сягнули понад 645 тисяч окупантів.
Втрати Росії у війні
- особового складу – близько 645150 (+1400) осіб,
- танків – 8800 (+16) од,
- бойових броньованих машин – 17292 (+40) одиниць,
- артилерійських систем – 18475 (+61) од,
- РСЗВ – 1198 (+1) од,
- засоби ППО – 952 (+3) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15764 (+65),
- крилаті ракети – 2595 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 25175 (+73) од,
- спеціальна техніка / special equipment – 3155 (+10)
Втрати ворога станом на 24 вересня / Інфографіка 24 Каналу