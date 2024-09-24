Статистику втрат ворога оновив Генштаб ЗСУ станом на ранок 24 вересня. Уточнюють, що цифри орієнтовні через високу інтенсивність боїв.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії у живій силі сягнули понад 645 тисяч окупантів.

Втрати Росії у війні

особового складу – близько 645150 (+1400) осіб,

танків – 8800 (+16) од,

бойових броньованих машин – 17292 (+40) одиниць,

артилерійських систем – 18475 (+61) од,

РСЗВ – 1198 (+1) од,

засоби ППО – 952 (+3) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15764 (+65),

крилаті ракети – 2595 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 25175 (+73) од,

спеціальна техніка / special equipment – 3155 (+10)