Статистику опубликовал Генштаб ВСУ по состоянию на утро 5 августа. При этом в Генштабе отметили, что цифры ориентировочные из-за высокой интенсивности боев.
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Потери врага
- личного состава – 584090 (+1180) человек,
- танков – 8417 (+6) единиц,
- боевых бронированных машин – 16286 (+31) ед,
- артиллерийских систем – 16345 (+69) ед,
- РСЗО – 1138 (+0) ед,
- средства ПВО – 910 (+0) ед,
- самолетов – 365 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13122 (+24),
- крылатые ракеты – 2414 (+0),
- корабли / катера – 28 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 22094 (+68) ед,
- специальная техника – 2737 (+3).