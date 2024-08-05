Статистику опублікував Генштаб ЗСУ станом на ранок 5 серпня. При цьому у Генштабі зазначили, що цифри орієнтовні через високу інтенсивність боїв.
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Втрати ворога
- особового складу – 584090 (+1180) осіб,
- танків – 8417 (+6) одиниць,
- бойових броньованих машин – 16286 (+31) од,
- артилерійських систем – 16345 (+69) од,
- РСЗВ – 1138 (+0) од,
- засоби ППО – 910 (+0) од,
- літаків – 365 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13122 (+24),
- крилаті ракети – 2414 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22094 (+68) од,
- спеціальна техніка – 2737 (+3).
Втрати ворога станом на 5 серпня / Інфографіка Генштабу