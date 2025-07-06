Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу. Украинские пограничники-операторы беспилотников из подразделения "Стальная граница" успешно поразили важную цель противника.

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Украинские БпЛА уничтожили станцию РЭБ и авто с оккупантами

На Северо-Слобожанском направлении им удалось уничтожить российскую станцию радиоэлектронной борьбы, которая препятствовала работе наших БпЛА, а также внедорожник, в котором находились оккупанты.

Точный удар пограничников: смотреть видео

Благодаря точной работе пограничников противник понес потери в технике и личном составе, что ослабит его возможности на этом участке фронта.

К слову, ранее украинские пограничники уничтожили средства связи и машину российских оккупантов на фронте с помощью FPV-дронов.

В результате удара оккупанты остались без связи, что затрудняет их координацию на поле боя.