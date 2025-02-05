Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на движение сопротивления "Атеш". Благодаря важной разведданной, полученной от украинского партизана, находящегося в составе Вооруженных сил России, Силы обороны Украины успешно нанесли удары по российским целям на левом берегу Херсонщины, вблизи населенного пункта Голая Пристань.

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Агент "Атеш" помог уничтожить стратегические цели россиян

По предварительным данным, в результате ударов было уничтожено более 10 российских катеров, а также значительное количество оккупантов, которые находились на этом стратегическом объекте.

Информация, предоставленная агентом движения сопротивления, стала решающим фактором для успешной операции, что позволила точно выявить местонахождение вражеских военных целей и их перемещения в реальном времени.

Благодаря такой четкой и детальной разведке украинские силы смогли нанести прицельный удар по российским позициям, что значительно ослабило их присутствие к югу от Херсона.

Движение сопротивления способствовало успешной операции / Фото: "Атеш"

Это не первая успешная операция, в которой агентурная сеть Украины сыграла ключевую роль, позволяя нашей армии наносить мощные удары по вражеским войскам и технике. Использование таких данных помогает в значительной степени повысить эффективность обороны и быстрее уничтожать стратегические цели оккупантов.