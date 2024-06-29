Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины 28 июня подсчитал, что за первые шесть месяцев 2024 года украинские войска повредили или уничтожили более 30 российских военных самолетов. Аналитики Института изучения войны рассказали, что не могут полностью подтвердить этот отчет.

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Большинство потерь были на оккупированной территории

Заявляют, что украинские силы уничтожили или повредили девять самолетов Су-25, один самолет Су-57, два самолета МиГ-31, примерно 13 самолетов Су-34, два самолета Су-35, два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, один десантный командно-штабной самолет Ил-22М11 и один стратегический бомбардировщик Ту-22М3 за первые шесть месяцев 2024 года.

Большинство ударов по российской авиации было нанесено в оккупированной Украине, за исключением нескольких ударов над Азовским морем и на территории России. Украинский Стратком не уточнил, какую часть этих ударов составляли перехваты ПВО российских самолетов в полете, а какой процент – удары по российским самолетам на аэродромах.

Российские официальные лица признали, что украинские силы сбили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в феврале 2024 года после того, как сбили другой самолет А-50 и бортовой командно-десантный самолет Ил-22М11 в январе 2024 года. Спутниковые снимки свидетельствуют, что украинские удары повредили по меньшей мере один российский Су-57 в июне 2024 года. Также они показывают, что украинские силы уничтожили два самолета МиГ-31 в оккупированном Крыму в результате удара ATACMS в мае 2024 года.

Украинские официальные лица сообщили о сбитии многих самолетов Су-34 в феврале и марте 2024 года, хотя ISW не может подтвердить эти отчеты. Сбитие российских критически важных самолетов, таких как А-50 и Ил-22, ранее временно ограничивало деятельность российской авиации над оккупированной Украиной, но украинские войска еще не смогли существенно попытаться противостоять этой воздушной зоне. Украинские официальные лица постоянно подчеркивают потребность в дополнительных средствах противовоздушной обороны и передовых истребителях, чтобы существенно конкурировать и поддерживать воздушный паритет с российскими силами.

Российские войска воспользовались постоянными ограничениями противовоздушной обороны Украины, чтобы регулярно размещать тактическую авиацию вдоль линии фронта. С помощью этих самолетов враг наносит удары широкомасштабными планирующими бомбами