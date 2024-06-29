️Российские СМИ пишут, что ночью на 29 июня сбито шесть БпЛА над. Говорится о территории Тверской, Брянской, Белгородской областей и временно оккупированного Крыма, передает 24 Канал.

Смотрите также Россияне планируют наступление на Боровую: какая ситуация на участке фронта и что задумал враг

Последствия обстрела

известно, что есть погибшие.

В частности, пять человек, в том числе два ребенка, погибли в Курской области. Об этом рассказал губернатор области.

Больше о последствиях атаки ничего неизвестно. В сети не публикуют никаких фото или видео с разрушениями. Также местные власти не комментировали атаку.

27 июня россияне заявляли об атаке БПЛА на Тверскую область. Российские власти уже традиционно заверили граждан, что "паниковать не стоит" и все беспилотники на самом деле сбили.

Зато местные публикуют кадры попадания. Вероятно, попали в завод производства авиационного топлива в Тверской области.