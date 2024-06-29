️Російські ЗМІ пишуть, що вночі проти 29 червня збито шість БпЛА над. Мовиться про територію Тверської, Брянської, Білгородської областей та тимчасово окупованого Криму, передає 24 Канал.

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Наслідки обстрілу

️Відомо, що є загиблі.

Зокрема, п'ятеро людей, у тому числі дві дитини, загинули в Курській області. Про це розповів губернатор області.

Більше про наслідки атаки нічого невідомо. У мережі не публікують жодних фото чи відео з руйнуваннями. Також місцева влада не коментувала атаку.

27 червня росіяни заявляли про атаку БпЛА на Тверську область. Російська влада вже традиційно запевнила громадян, що "панікувати не варто" та всі безпілотники насправді збили.

Натомість місцеві публікують кадри влучання. Ймовірно, поцілили у завод виробництва авіаційного палива у Тверській області.