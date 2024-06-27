Про нічну атаку безпілотників повідомила низка російських ЗМІ, передає 24 Канал. Місцеві жителі також публікують відео, на яких безпілотник летить в небі, а згодом лунає вибух.

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Кілька регіонів Росії знову атакували БпЛА

Російська влада вже традиційно запевнила громадян, що "панікувати не варто" та всі безпілотники насправді збили.

ППО вночі знищила 4 українські БПЛА над територією Тверської області, 2 БПЛА над Московською та 1 – над Бєлгородською,

– повідомили в міноборони країни-агресорки.

Однак кадри, які публікують місцеві жителі в соцмережах, кардинально розходяться з офіційною версією. На відео видно, що після вибуху в небо почав підійматися стовп чорного диму. До того ж самі росіяни визнають, що безпілотник долетів "куди треба".

Безпілотники атакували Тверську область Росії: дивіться відео

Знову влучили в завод,

– каже один з місцевих жителів на відео.

Ймовірно, йдеться про завод з виробництва авіаційного палива у Тверській області.

Останні дні в Росії видаються "тривожними". Зокрема, 26 червня в Бєлгородській області безпілотник атакував будівлю колишньої школи. Вона вже давно не використовується за призначенням, а натомість там базувалися російські військові.