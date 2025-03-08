Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на местные российские СМИ. Вечером 7 марта беспилотники атаковали Брянскую область России.

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Атака украинскими дронами на Брянскую область

Целью стал завод "Консервсушпрод" в городе Стародуб, где изготавливают сухпайки для оккупационной армии РФ.

Местные российские СМИ сообщают, что по предприятию ударили ракетами-дронами "Ад". Граждане России в соцсетях пишут, что слышали по меньшей мере семь взрывов, после чего на заводе начался пожар.

Губернатор Брянщины Александр Богомаз подтвердил украинскую атаку, заявив, что удары нанесли шестью реактивными БпЛА. По его словам, загорелось производственное помещение, а жителей близлежащих домов пришлось эвакуировать.

К слову, ранее Силы обороны Украины ударили по нефтяной и газовой инфраструктуре в Ростовской и Самарской областях России, вызвав взрывы и пожары.