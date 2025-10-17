Украинские военные продолжают уничтожать вражеские цели как на земле и небе, так и на воде. Стало известно, что наши защитники успешно взорвали морской безэкипажный катер россиян.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Военно-Морские Силы ВСУ.

Как ВМС уничтожили вражеский морской безэкипажный катер?

Украинские военные рассказали, что подразделение Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины обнаружило морской безэкипажный катер противника в территориальных водах Украины. Вражеский катер находился в районе, приближенном к маршруту гражданского судоходства.

Благодаря слаженным действиям ВМС ВС Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины вражеская цель была оперативно уничтожена. Это позволило предотвратить возможные провокации противника и минимизировать риски для гражданского судоходства,

– отметили в ВМС.

Кроме того, защитники показали видео, как был уничтожен этот вражеский морской безэкипажный катер. В цель украинские военные попали с ювелирной точностью.

Как был уничтожен вражеский морской безэкипажный катер / Видео ВМС ВСУ

Какие потери у врага были недавно?